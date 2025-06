Scenari 2025 a Modica, si inizia il 27 giugno. Ecco il programma

Presentata la quarta edizione della rassegna Scenari 2025 che pone Modica sul proscenio dei festival letterari più importanti d’Italia. “Un evento da vivere insieme” come ha detto Piera Ficili, direttore artistico ed anima di 14 appuntamenti (e non solo…) che vedranno sulle scalinate delle chiese più belle e iconiche della città, sui sagrati e nel cortile di Palazzo San Domenico, una sequela di giornalisti, giornaliste, scrittrici, scrittori e personaggi di assoluto profilo del Paese, raccontare e raccontarsi attraverso i loro libri. Ciò che hanno scritto, che sarà narrato negli incontri che cominciano il 27 di giugno con Aldo Cazzullo sulla scalinata di San Pietro e che termineranno il 27 luglio con Nadia Terranova sul sagrato della Madonna delle Grazie.

In mezzo veri e propri eventi letterari. “Abbiamo dato il massimo per organizzare una rassegna che fosse degna delle passate edizioni. E adesso, mentre la presentiamo qui, a ‘casa’ di Stefano Giaquinta e Carlo Spezia, nello splendore di questa terrazza che si affaccia su San Giorgio, sono davvero contenta del lavoro fatto. E il bello deve ancora venire”. Così Piera Ficili, anima di Mondadori Bookstore e di Scenari, emozionata ma anche soddisfatta, nel presentare la rassegna che ha messo insieme istituzioni (Regione Sicilia, ARS, Comune di Modica, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Camera di Commercio del SudEst) ed espressioni di grande rilevanza dell’imprenditoria cittadina, a dimostrazione di una sinergia spontanea attorno ad un evento che ha mostrato di meritare tanta attenzione. Si inizia alle 21.00 del 27 giugno, scalinata San Pietro, Aldo Cazzullo ‘Il Dio dei nostri padri’, dialoga con Chiara Scucces; 28 giugno, scalinata San Giorgio, Erri De Luca ‘L’età sperimentale’, dialoga con Enzo Scarso; 4 luglio, atrio Palazzo San Domenico, Concita De Gregorio ‘Di madre in figlia’, dialoga con Chiara Scucces; 5 luglio, atrio Palazzo San Domenico, Monica Maggioni ‘The presidents’, dialoga con Paolo Magri; 6 luglio, scalinata San Giorgio, Romano Prodi ‘Il dovere della speranza’, dialoga con Paolo Magri; 11 luglio, scalinata San Pietro, Geppi Cucciari; 12 luglio, scalinata San Giovanni, Roberto Saviano ‘L’amore mio non muore’; 13 luglio, atrio Palazzo San Domenico, Sandrone Dazieri ‘Uccidi i ricchi’, dialoga con Chiara Scucces; 18 luglio, scalinata San Pietro, Alberto Matano ‘Vitamia’, dialoga con Enzo Scarso; 19 luglio, scalinata San Giovanni, Stefano Massini ‘Donald’, dialoga con Marianna Triberio; 20 luglio, sagrato Madonna delle Grazie, Mario Giordano ‘Dynasty’, dialoga con Enzo Scarso; 23 luglio, atrio Palazzo San Domenico, Jeffery Deaver ‘Più in là del nulla’, dialoga con Giada Giaquinta; 26 luglio, atrio Palazzo San Domenico, Melania Mazzucco ‘Silenzio’, dialoga con Marianna Triberio; 27 luglio, sagrato Madonna delle Grazie, Nadia Terranova ‘Quello che so di te’, dialoga con Lorena Spampinato. Novità di quest’anno, il 25 luglio, lo spettacolo dei Sonnambuli. Michele Arezzo e Fabio Manenti presentano ‘Intuì’ nel chiostro di Santa Maria del Gesù.