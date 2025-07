Partito da Comiso il bici tour “Dagli Iblei ai ghiacciai delle Alpi”

È iniziato questa mattina , da Comiso, il lungo cammino in bicicletta “ Dagli Iblei ai ghiacciai delle Alpi ”, un viaggio che attraverserà l’intera Italia, dalla Sicilia fino ai ghiacciai del Nord, all’insegna della lentezza, della solidarietà e della cultura.

Come vi avevamo raccontato nel nostro precedente articolo (In bici da Comiso alle Alpi: un viaggio tra fede, acqua e futuro), la scelta di partire il 6 luglio non è casuale: da oggi mancano esattamente sei mesi all’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Un richiamo chiaro ai valori dello sport, dell’inclusione e della resilienza, che ispirano ogni chilometro di questo lungo percorso.