Scicli, Concetto Drago ha compiuto oggi 104 anni

Nato il 29 luglio 1921, Concetto Drago è stato protagonista di alcuni fatti di Scicli che hanno segnato la storia di questa comunità: l’occupazione del Circolo dei Cavalieri, poi diventato Camera del Lavoro nel secondo Dopoguerra, gesto per cui Concetto Drago fu imputato, e poi l’amicizia con lo scrittore Elio Vittorini, che gli chiese di accompagnarlo nelle grotte di Chiafura. Vittorini fu riconoscente a Drago, al punto da inviargli il libro “Conversazione in Sicilia” con la dedica. Quella edizione del libro conteneva le foto scattate a Scicli, su indicazione dello stesso Vittorini, dal fotografo Luigi Crocenzi.

Concetto Drago oggi è vedovo, padre di due figli, ricorda il suo lavoro in campagna e la sua emigrazione in Sudamerica. La sua vita rappresenta un esempio di come micro e macro storia possano intersecarsi a volte in maniera commovente.

Oggi i figli, i nipoti e gli amici hanno festeggiato con lui, mentre il sindaco Mario Marino, accompagnato dalla presidente del consiglio Desirè Ficili, gli ha consegnato la targa di auguri a nome dell’amministrazione comunale di Scicli.