Leonardo Cavazzi termina in bici il viaggio Sicilia-Alpi da 2700 km

Il lungo viaggio di Leonardo Cavazzi si è concluso. Il ciclista lombardo-siculo, partito in bici il 6 luglio scorso da Comiso, è arrivato ieri pomeriggio a Sondrio, meta finale del suo viaggio lungo tutta la penisola italiana. Cavazzi in 30 giorni ha percorso 2700 chilometri e attraversato 9 regioni. Ieri mattina era partito da Livigno per l’ultimo tratto di 80 chilometri che lo ha condotto fino a Sondrio.

Ad accoglierlo, a nome del comune, c’era l’assessore alla Cultura, Marcella Fratta. Leonardo Cavazzi, che è originario di Sondrio (è nato nel comune di Piateda) le ha consegnato la bandiera siciliana, dono del comune di Comiso e del sindaco Maria Rita Schembari a Sondrio, simbolo di un ideale gemellaggio che il cicloturista ha voluto idealmente realizzare. Insieme alla bandiera, Cavazzi ha consegnato anche il gagliardetto del comune di Comiso.