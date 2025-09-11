Barche Flotilla, partenza nelle prossime ore da Siracusa

Partiranno da Siracusa 18 barche con a bordo 150 persone, tra cui due parlamentari e tre europarlamentari italiani, che si riuniranno in mare con le 6 imbarcazioni provenienti dalla Grecia, con sessanta persone a bordo, e le dieci barche provenienti dalla Tunisia, per un totale di circa 600 persone.
La flottiglia partirà nelle prossime ore, probabilmente domani all’alba.
Circa 200 persone sono state presenti alla Marina di Siracusa per la partenza della Global Sumud Flotilla per Gaza. Persone provenienti da diverse parti della Sicilia hanno sventolato bandiere palestinesi ed esposto striscioni per sostenere la popolazione palestinese.