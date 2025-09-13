Due termovalorizzatori in Sicilia: sorgeranno a Palermo e Catania

Invitalia ha aggiudicato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo, nell’area di Bellolampo, e a Catania, nella zona industriale. Il 22 settembre sarà firmato il contratto di appalto a Palazzo d’Orleans. Entro cinque mesi il progetto sarà pronto. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione degli impianti. Alla fine del 2026, potranno iniziare i lavori la cui conclusione è prevista per il 2028. Ne ha dato annuncio il presidente della Regione, Renato Schifani, specificando che si tratta di “opere strategiche, come ne esistono a centinaia in tutta Europa, che la Sicilia attende da decenni e che cambieranno radicalmente la gestione dei rifiuti nella nostra Isola». Secondo le stime, la Sicilia potrebbe risparmiare oltre 100 milioni di euro all’anno, perché non sarà più necessario spedire la spazzatura all’estero.