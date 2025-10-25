Emergenza randagismo, ecco i fondi per i comuni iblei

Emanato il Decreto Assessoriale che approva il riparto di 5.000.000 di euro destinati ai comuni siciliani per far fronte all’emergenza randagismo, in attuazione della Legge Regionale n. 1/2025. La notizia, di cui dà annuncio il deputato regionale Ignazio Abbate, arriva all’indomani della pubblicazione dei decreti attuativi che proiettano avanti la Sicilia rispetto a tante altre regioni nella lotta al randagismo e soprattutto nella gestione dei soggiorni degli animali nelle strutture convenzionate.
Modica, con un contributo di 272.676,50 euro, si posiziona tra i primi comuni per entità delle risorse assegnate. Ecco gli importi per gli altri comuni iblei:
- Ragusa: 110.038,02 euro
2. Vittoria: 95.071,59 euro.
3. Ispica con 41.109,42 euro
4. Comiso con 21.668,85 euro.
5. Acate 21.668,85
6. Chiaramonte Gulfi 41.109,42 euro
7. Giarratana 22.643,05 euro
8. Pozzallo 18.588,62 euro
9. Santa Croce Camerina 20.409,68 euro