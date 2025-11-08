Tiro sportivo: Tots Academy in evidenza a Mazara del Vallo

Il poligono San Nicola di Mazara del Vallo ha fatto da cornice a un evento che ha saputo unire adrenalina, precisione e passione: la gara Idpa Tier 1, punto di riferimento per gli appassionati di tiro sportivo difensivo in Sicilia. Numerosi atleti, provenienti da ogni angolo dell’isola, si sono sfidati in una competizione che ha confermato la crescita esponenziale di questo sport, tanto tecnico quanto coinvolgente. Protagonista indiscussa della manifestazione è stata la Tots Academy Asd, simbolo di eccellenza nel settore, guidata dal presidente e istruttore master Giovanni Rosso. Sotto la guida esperta di Rosso, il team ha raggiunto traguardi di grande prestigio, frutto di un impegno costante e di una passione che va oltre il campo di gara. Questi i risultati di rilievo ottenuti dalla Tots Academy Asd: categoria Mm (Marksman): 1° posto per Giovanni Rosso, 3° posto per Salvatore Iacono. Categoria Ss (Sharpshooter): 2° posto per Giovanni Di Bona. Categoria Nv (Novice): 1° posto per Biagio Iacono, 3° posto per Roberto Briffi.

L’Asd è affiliata al comitato provinciale Csen Ragusa.