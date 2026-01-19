Giornalismo: premiata Nadia D’Amato, nostra collaboratrice

C’è anche Nadia D’Amato tra i vincitori della terza edizione del premio giornalistico “Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”, promosso dal Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana (Autorità di gestione Fesr) e dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. La giornalista, che collabora con Ragusah24, si è aggiudicata il primo premio ex aequo nella categoria Radio, distinguendosi per la qualità del lavoro giornalistico dedicato al racconto dell’utilizzo dei fondi comunitari nell’Isola.
Il riconoscimento assume un valore particolare perché Nadia (che ha partecipato con uno speciale realizzato per Radio Sole)è stata l’unica professionista premiata della provincia di Ragusa, portando il territorio ibleo tra i protagonisti di un’iniziativa regionale che valorizza il giornalismo di approfondimento sui temi della programmazione europea.
Il premio era riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine di Sicilia e ha riguardato articoli, reportage e servizi andati in onda o pubblicati tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2025 su stampa, radio, televisione, web e agenzie di stampa. Gli elaborati sono stati valutati da una commissione composta da rappresentanti della Regione e dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, sulla base di criteri quali chiarezza espositiva, originalità, qualità della narrazione, capacità di approfondimento e correttezza terminologica.
La cerimonia di premiazione si è svolta oggi alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi.
Ecco la valutazione che ha determinato la vittoria:”Cronaca ben bilanciata tra descizione dei particolari e fruibilità della narrazione”.
I primi classificati di ciascuna categoria parteciperanno ad un visiting tour di tre giorni presso istituzioni comunitarie all’estero. Tutti i partecipanti, inoltre, riceveranno una gift card per l’acquisto di supporti tecnologici.