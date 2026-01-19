Giornalismo: premiata Nadia D’Amato, nostra collaboratrice

Il riconoscimento assume un valore particolare perché Nadia (che ha partecipato con uno speciale realizzato per Radio Sole )è stata l’unica professionista premiata della provincia di Ragusa , portando il territorio ibleo tra i protagonisti di un’iniziativa regionale che valorizza il giornalismo di approfondimento sui temi della programmazione europea.

Il premio era riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine di Sicilia e ha riguardato articoli, reportage e servizi andati in onda o pubblicati tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2025 su stampa, radio, televisione, web e agenzie di stampa. Gli elaborati sono stati valutati da una commissione composta da rappresentanti della Regione e dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, sulla base di criteri quali chiarezza espositiva, originalità, qualità della narrazione, capacità di approfondimento e correttezza terminologica.