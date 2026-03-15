Allerta meteo arancione in Sicilia: scuole chiuse in diversi Comuni

La Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di domani un’allerta meteo di livello arancione, che riguarda anche l’intero territorio ibleo. Le previsioni indicano piogge intense, temporali e forti raffiche di vento, con possibili criticità di carattere idrogeologico e idraulico.

Alla luce dell’avviso di maltempo, diversi sindaci in Sicilia hanno già deciso di emettere ordinanze di chiusura delle scuole per motivi di sicurezza.

Ecco l’elenco dei Comuni che hanno disposto la sospensione delle attività didattiche, aggiornato in tempo reale:



Nel Catanese: Catania, Aci Catena, Acireale, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, Scordia, Mascali, Ragalna, Riposto, Giarre, Belpasso, Catania, Misterbianco, Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Fiumefreddo di Sicilia, Mascalucia, Santa Venerina, Paternò

Nel Siracusano: Siracusa, Noto, Augusta, Carlentini, Palazzolo, Rosolini, Pachino, Avola, Portopalo, Francofonte e Sortino.

Nel Messinese: Santa Teresa, Furci, Mandanici, Nizza, Taormina, Roccalumera.

Ancora nessuna comunicazione, in tal senso, dai comuni del Ragusano.

Nei comuni in cui è stata decisa la chiusura delle scuole resteranno chiusi anche cimiteri, parchi, impianti sportivi e ville comunali.

Di seguito l’avviso integrale pubblicato dalla Regione Siciliana- Dipartimento Regionale della Protezione Civile:

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana informa che, sulla base dell’ultimo bollettino di vigilanza meteorologica, sono state diramate condizioni di allerta meteo-idrogeologica e idraulica per diverse aree del territorio regionale per domani, lunedì 16 marzo 2026.

Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 sono previste le seguenti condizioni di allerta: • *Allerta arancione* in tutta la *Sicilia orientale ionica, tirrenica e del canale di Sicilia per rischio meteo-idrogeologico e idraulico* precisamente nelle zone A, F, G, H e I. • Allerta gialla nelle zone B ed E (Vedi info grafica).

Previsioni meteorologiche

Le previsioni indicano il persistente verificarsi di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sui settori orientali dell’isola.

I fenomeni potranno essere accompagnati da: • rovesci di forte intensità, • forti raffiche di vento, • locali grandinate, • frequente attività elettrica.

Raccomandazioni operative

Il Dipartimento della Protezione Civile regionale invita i Sindaci, i Comuni, le strutture territoriali di protezione civile e le organizzazioni di volontariato ad attivare le procedure previste dai rispettivi Piani di Protezione Civile.

Prestare particolare attenzione alle seguenti aree e condizioni di rischio:

Aree soggette a frana, esondazione o allagamento, inclusi sottopassi e tratti stradali depressi. Intersezioni tra rete stradale e reticolo idrografico, con particolare riguardo ai punti di interferenza tra viabilità e corsi d’acqua. Strade soggette a deflusso superficiale delle acque meteoriche e passaggi a guado su torrenti o fiumi, dove possono verificarsi improvvisi aumenti della portata. Aree costiere esposte a mareggiate e venti intensi, con possibili fenomeni di erosione, ingressione marina o difficoltà alla circolazione. Tratti di viabilità in forte pendenza o prossimi a versanti instabili, dove possono verificarsi colate detritiche o smottamenti. Presenza di ostruzioni o accumuli in torrenti, fossi o canali di scolo, che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque e provocare esondazioni localizzate.

Si raccomanda di monitorare costantemente tali aree e di verificare eventuali criticità sulla viabilità e sul reticolo idrografico.

Si raccomanda inoltre ai cittadini di mantenersi informati attraverso i canali ufficiali del Comune, della Protezione Civile e di adottare comportamenti prudenti nelle aree potenzialmente esposte a rischio.