Ispica, terzo candidato sindaco in quota MpA – FI. E’ Angelo Galifi

Angelo Galifi, esponente del movimento MPA – Grande Sicilia è candidato a sindaco di Ispica nell’ambito di un progetto politico insieme a Forza Italia. Galifi è stato individuato come candidato sindaco con l’obiettivo di costruire un percorso capace di rispondere alle reali esigenze del territorio. A favorire questo percorso e la sintesi delle diverse posizioni ha contribuito il sindaco uscente Innocenzo Leontini.

“Il sostegno di Forza Italia – si legge nel documento diffuso a firma dell’on. Fabio Mancuso – Commissario Provinciale Grande Sicilia, di Giancarlo Cugnata – Coordinatore Provinciale Forza Italia, dello stesso Galifi e di Leontini – è la certezza del centrodestra e rappresenta un segnale di fiducia verso un progetto politico serio, credibile e radicato nel territorio. A sostegno della candidatura di Angelo Galifi si stanno strutturando almeno cinque liste politiche e civiche, tese a costruire un progetto inclusivo, partecipato e radicato nel tessuto sociale ispicese. Resta forte l’auspicio di ampliare ulteriormente questo percorso, coinvolgendo altre sensibilità del territorio, affinché si possa costruire una proposta amministrativa sempre più unitaria“.

La presentazione della candidatura avverrà nella giornata di sabato 21 marzo.