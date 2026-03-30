Bullismo, l’Usr Sicilia ricorda l’esistenza di un numero verde

In Sicilia restano al centro dell’attenzione i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. L’Ufficio scolastico regionale ha ricordato, con una nota inviata alle scuole statali e paritarie, l’attivazione di strumenti di supporto rivolti a studenti, famiglie e cittadini.

È disponibile il numero verde gratuito 800 280 000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, a cui si affianca una chat online per segnalare episodi e chiedere aiuto. I servizi rientrano nel progetto “1nessuno100giga”, finanziato dalla Regione Siciliana con circa 2,3 milioni di euro e realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e alcune realtà associative.

Negli ultimi anni il tema ha assunto un peso crescente, anche per l’estensione dei comportamenti aggressivi al contesto digitale, dove i confini della scuola diventano meno definiti e le conseguenze per le vittime più difficili da contenere.

L’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano ha evidenziato come il numero verde e la chat possano rappresentare strumenti utili per intercettare situazioni di disagio, invitando chi vive queste difficoltà a chiedere supporto. Un richiamo alla necessità di non sottovalutare segnali spesso considerati marginali.

Anche il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Filippo Serra, ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso tra istituzioni, scuole e associazioni per affrontare fenomeni che continuano a manifestarsi con modalità sempre più complesse.

Resta quindi aperta la sfida della prevenzione, che passa non solo dagli strumenti di supporto ma anche da un lavoro costante sul piano educativo e culturale.