Ispica, il programma del candidato a Sindaco Angelo Galifi

Depositate stamani al comune di Ispica le liste dei candidati al consiglio comunale e la ratifica della candidatura a sindaco di Angelo Galifi, per la tornata del 24 e 25 maggio 2026.

Tre le liste a sostegno della candidatura di Galifi. Si tratta di Grande Sicilia-Popolari e Autonomisti, Galifi Sindaco e Forza Italia, per un totale di 48 candidati al consiglio comunale.

In modo contestuale alla presentazione delle liste e alla documentazione inerente alla candidatura a sindaco, è stato depositato il programma elettorale, in cui, in calce, sono riportati i nomi degli assessori designati per il primo turno.

Si tratta dell’uscente sindaco on. Innocenzo Leontini, della consigliera comunale uscente la dottoressa Matilde Sessa funzionaria di servizio sociale – Ministero Grazia e Giustizia, dell’architetto Valentina Lombardo, coordinatrice cittadina di Forza Italia e del pediatra dottor Francesco Gambuzza, in rappresentanza della società civile.

“Tra i primi requisiti che ho ritenuto opportuno confermare – ha spiegato il candidato sindaco Angelo Galifi – la scelta inequivocabile di avere una valida e ricercata presenza di donne impegnate nell’azione politico-amministrativa e nell’ambito professionale. È la richiesta chiara che ho formulato ai partiti che sostengono la mia candidatura a sindaco, proprio per le capacità che incarnano, per la competenza che hanno dimostrato anche in questi ultimi cinque anni di amministrazione, ciascuna nel proprio ruolo ed infine per il valore aggiunto che riescono a trasferire sia nelle fasi propedeutiche alla competizione elettorale che nell’azione amministrativa di tutti i giorni. A questo parterre si aggiungono il primo cittadino uscente che ringraziamo per la disponibilità accordata e il dottor Francesco Gambuzza che rappresenta la società civile, in modo identitario. Con questa squadra, decisamente autorevole, ci prepariamo ad affrontare il primo turno del 24 e 25 maggio. Importante il ruolo che sarà svolto dai 48 candidati al consiglio comunale, ripartiti nelle tre liste a sostegno della candidatura a sindaco. La maggior parte è alla prima esperienza elettorale. Una scelta di campo dettata dal desiderio di lavorare, come il sottoscritto, nell’interesse esclusivo di Ispica e della nostra comunità”.

Depositato, congiuntamente a tutta la documentazione, anche il programma elettorale del candidato sindaco, improntato sulla resilienza per abitare con convinzione e reale ottimismo il futuro che attende Ispica.

“Ho proposto un programma elettorale che parte da un assunto reale e concreto. Innanzitutto sanare la parte contabile ed economica dell’Ente, cercando in modo contestuale di compiere passi progressivamente in avanti per rendere la nostra città competitiva, appetibile e nelle condizioni di accogliere e vincere le sfide che nei prossimi cinque anni ci attendono. Il tutto da realizzare con l’unico ed inequivocabile impegno di esserci ogni giorno e lavorare per la nostra città”.

A sostegno della candidatura di Angelo Galifi c’è anche ‘Voce Comune’, contenitore politico utilizzato con successo a pieno sostegno dell’elezione della presidente Maria Rita Schembari, nelle scorse consultazioni al Libero Consorzio comunale di Ragusa in cui erano presenti, oltre ad Angelo Galifi, anche i sindaci di Modica, Ragusa e Scicli, rispettivamente Maria Monisteri, Giuseppe Cassì e Mario Marino.