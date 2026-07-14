Sicilia, fotovoltaico gratis per famiglie: via alle domande

Da oggi le famiglie siciliane con redditi più bassi possono richiedere i finanziamenti regionali a tasso zero per l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo e di sistemi di accumulo dell’energia.

La misura, prevista dall’articolo 36 della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026, è gestita da Irfis FinSicilia su iniziativa dell’assessorato regionale dell’Energia. Lo sportello telematico per la presentazione delle domande sarà attivo fino alle ore 12 del 14 ottobre.

Il programma mette a disposizione finanziamenti fino a 19.920 euro per coprire integralmente le spese ammissibili legate alla realizzazione degli impianti. L’obiettivo è contrastare la povertà energetica, consentendo ai nuclei familiari più vulnerabili di ridurre il peso delle bollette attraverso la produzione autonoma di energia.

Il finanziamento è rivolto alle persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con Isee ordinario in corso di validità, residenti in un immobile situato in Sicilia sul quale possiedono un diritto reale. Il contributo copre il 100 per cento delle spese ammissibili, con una durata di dieci anni, compreso un anno di preammortamento, e non richiede garanzie da parte di terzi.

Gli importi finanziabili variano in base alla potenza dell’impianto e alla capacità del sistema di accumulo: si va da 15.400 euro per un impianto da 3 kW con batteria da 5 kWh fino a 19.920 euro per un impianto da 6 kW con accumulo da 10 kWh.

Tra le spese ammesse rientrano l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici, inverter, batterie di accumulo, opere necessarie, connessione alla rete, progettazione, collaudi e polizza multirischi. Gli impianti dovranno essere nuovi e avere una potenza compresa tra 3 e 6 kW.

La dotazione complessiva della misura ammonta a 12 milioni di euro. Le domande non saranno valutate esclusivamente in base all’ordine di arrivo, ma attraverso una graduatoria che terrà conto soprattutto del valore dell’Isee e, in misura minore, della potenza dell’impianto richiesto.

Le istanze dovranno essere inviate sulla piattaforma telematica tramite Spid di livello 2, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica. È ammessa una sola domanda per nucleo familiare. L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale di Irfis raggiungibile attraverso questo link.

La piattaforma attraverso la quale presentare le domande è accessibile da questo link .