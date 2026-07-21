Ex Cava dei Modicani, finanziato piano per la bonifica definitiva

“Come SRR ATO 7 Ragusa abbiamo avviato una delle operazioni ambientali più rilevanti per il territorio. Infatti, con la firma sul Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1116 del 13 luglio 2026, è stato finanziato il Piano di Caratterizzazione della ex discarica Cava dei Modicani, per un importo complessivo di € 1.349.413,48. La firma rientra nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 2.7.4 ‘Interventi di bonifica di aree contaminate’. Lo annuncia Maria Monisteri, Presidente SRR ATO7 Ragusa che spiega: “La cosiddetta ‘caratterizzazione’ della ex discarica Cava dei Modicani non è solo un adempimento tecnico ma anche e soprattutto una scelta amministrativa precisa: affrontare una criticità ambientale storica con strumenti concreti, risorse certe e una governance capace di assumersi responsabilità. Risolvere una volta per tutte un atavico problema su cui si sono spesi fiumi di parole e di impegni inevasi e che adesso portiamo invece a concreto compimento.

E’ un risultato che raggiungiamo grazie anche all’impegno e alla programmazione redatta dalC.d.A. che ci ha preceduto, presieduto dal Sindaco di Ragusa Peppe Cassì che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto nel suo ruolo in generale e del percorso di caratterizzazione di Cava dei Modicani in particolare. Questo risultato sincera la nostra idea di non limitarci a gestire l’emergenza о l’ordinario. Il nostro obiettivo è creare, giorno dopo giorno, tutte le condizioni per una bonifica definitiva dell’area. La comunità ragusana ha atteso troppo a lungo risultati concreti e oggi dimostriamo che le istituzioni possono essere rapide, credibili e orientate agli obiettivi, percorrendo le strade giuste e reali per ottenerli.

Abbiamo già dimostrato che SRR ATO 7 sa garantire un’azione rigorosa, trasparente e continua. II finanziamento ottenuto che permetterà di risolvere un cronico problema, riconosce la qualità del lavoro svolto e la capacità di portare avanti interventi complessi con serietà amministrativa, in modo fattivo e con una precisa visione ambientale. Un particolare apprezzamento infine, voglio farlo al direttore tecnico della SRR ATO 7, il dottor Fabio Ferreri. Il suo lavoro sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo amministrativo è stato eccellente e assolutamente determinante per ottenere l’importante risultato”.