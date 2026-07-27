Dopo il grande caldo, a Marina arriva la pioggia estiva

Dopo giorni segnati da temperature elevate e da un caldo intenso, la provincia di Ragusa ha vissuto oggi una breve parentesi di sollievo. Su Marina di Ragusa e lungo gran parte della fascia costiera, così come in diverse aree dell’entroterra ibleo, si è registrata una leggera pioggerellina estiva accompagnata da un aumento della nuvolosità.

Si è trattato di un fenomeno debole e di breve durata, ma comunque capace di regalare qualche ora di refrigerio dopo l’ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Le condizioni di instabilità sono legate all’infiltrazione di correnti leggermente più fresche che hanno favorito la formazione di nubi e locali precipitazioni, soprattutto nelle ore centrali della mattinata.

La tregua, però, sembra destinata a durare poco. Le principali elaborazioni meteorologiche indicano infatti una nuova espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale, con un progressivo aumento delle temperature già nei prossimi giorni. A tornare protagonista sarà soprattutto l’afa, particolarmente avvertita lungo le località costiere come Marina di Ragusa, Punta Secca, Caucana, Donnalucata e Pozzallo, dove l’elevata umidità, unita al mare molto caldo, farà aumentare sensibilmente la temperatura percepita.

Le massime sono previste nuovamente oltre i 33-35 gradi, mentre le notti torneranno ad essere tropicali, con valori che difficilmente scenderanno sotto i 24-25 gradi nelle zone rivierasche. Un contesto che potrebbe riportare condizioni di forte disagio bioclimatico, soprattutto nelle ore serali e notturne.

La breve pioggia di oggi rappresenta quindi una tipica parentesi meteorologica di metà estate: qualche goccia, cieli grigi per poche ore e un momentaneo sollievo, prima del ritorno del caldo intenso che, secondo gli esperti, accompagnerà nuovamente la Sicilia sud-orientale nel corso della settimana.