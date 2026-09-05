Carburanti alle stelle in Sicilia, a Pantelleria si sfiorano 2,900 euro

Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro e la benzina si avvicina a quota 2,80. Accade a Pantelleria, dove i prezzi comunicati dagli impianti al ministero delle Imprese e del Made in Italy fotografano una situazione sempre più pesante per gli automobilisti.

Tra i listini presenti sull’isola compare infatti un prezzo di 2,899 euro al litro per il gasolio in modalità servito. Per la benzina, sempre con il rifornimento effettuato dall’operatore, si arriva invece a 2,789 euro.

Si tratta di prezzi massimi registrati in uno specifico impianto e non della media siciliana. Ma la distanza rispetto ai valori medi nazionali è evidente e conferma le difficoltà delle isole minori, dove sui listini incidono anche i costi legati al trasporto e alla distribuzione.

Nel resto della Sicilia la situazione è meno estrema, ma resta comunque pesante. La media regionale ufficiale del gasolio self è arrivata a 2,191 euro al litro, contro una media nazionale di 2,164 euro. La benzina self si attesta invece a 2,066 euro, rispetto ai 2,052 euro registrati sull’intera rete stradale italiana.

Le medie, però, non raccontano interamente ciò che può accadere scegliendo il servizio alla pompa. In alcuni impianti la differenza rispetto al self è consistente e porta il conto finale molto più in alto.