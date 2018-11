Despar, una grande famiglia in crescita

Una grande famiglia in continua crescita. Despar Sicilia prosegue il suo piano di sviluppo in tutta l’isola e guarda al 2019 con nuove positive prospettive, forte dei 160 punti vendita attivi, dei 1561 dipendenti complessivamente impiegati e di una considerevole quota di mercato già raggiunta sotto le insegne Despar, Interspar, Eurospar e Maxisconto. Nell’anno in corso sono stati aperti 12 nuovi punti vendita tra Palermo, Erice, Sant’Agata Li Battiati, Racalmuto, Valderice e Pedara ma si continua già il prossimo 4 dicembre a Castelvetrano dove sarà inaugurato un nuovo Interspar in locali che sono stati sequestrati alla mafia e adesso restituiti alla fruizione pubblica. Sono questi i primi dati diffusi all’hotel Romano Palace di Catania durante la convention regionale della consortile Ergon servita ad annunciare il nuovo piano marketing per il prossimo anno che ancora una volta, come spiegato dalla direttrice marketing Concetta Lo Magno, ha come obiettivo il totale coinvolgimento dei clienti per una piacevole “shopping experience”.

I clienti guardano con grande interesse ai prodotti di qualità e al buon rapporto qualità-prezzo. Una scelta di fondo che ha portato i supermercati e gli ipermercati del gruppo Despar Sicilia, ad essere tra i più ricercati e frequentati anche grazie alle numerose iniziative ideate per i consumatori con promozioni che, anche per il 2019, riguarderanno i prodotti a marchio e la selezione premium. Per quanto riguarda la comunicazione promozionale sono stati confermati gli investimenti sui principali organi di stampa, dai quotidiani regionali alle tv, ai siti web, guardando naturalmente anche ai social con l’implementazione delle pagine Facebook e del neonato canale Instagram.

Sarà bissata anche l’iniziativa che ha portato alla brandizzazione di un traghetto che opera nello Stretto di Messina e che, con i colori di Despar, dà il benvenuto a quanti arrivano in Sicilia, accogliendoli e facendoli sentire come a casa. “Ma per i nostri clienti abbiamo in serbo tante sorprese – spiega Concetta Lo Magno – con gli attesi buoni spesa che permettono di poter contare su una scontistica da non perdere per acquisti sempre più convenienti, ma anche con i concorsi che come sempre renderanno ancora più coinvolgente la spesa all’interno dei punti vendita Despar. E poi c’è la nostra app Despar Sicilia che continua ad avere grande successo, consentendo ai nostri clienti, tra giochi e interattività, di poter ottenere dei punti che si trasformano in ulteriori sconti. Nel 2019 punteremo al coinvolgimento delle casalinghe anche grazie ad un libro di ricette facili e salutistiche, veloci da preparare. Infine nei prossimi mesi arriverà una sorpresa che presto sveleremo ai nostri clienti. Un progetto su cui abbiamo lavorato tantissimo e che, ne siamo certi, otterrà il pieno gradimento. Tutto questo è frutto di un gruppo che è in continua crescita. Una grande famiglia dove stare insieme per un futuro migliore”.

La convention è divenuta ormai un vero e proprio momento di festa con tutti gli affiliati, questa volta allietata dagli sketch divertenti del duo comico “I Soldi Spicci”.