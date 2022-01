E’ leggermente diminuito, oggi, il numero dei nuovi casi Covid in Sicilia

E’ leggermente diminuito il numero dei nuovi casi Covid in Sicilia. Oggi si registrano 7997 casi di positività, a fronte degli 8133 di ieri. L’indice di positività è al 18,4%. Sono + 17, rispetto a ieri, i ricoveri nelle strutture sanitarie in regime ordinario. Rimane invariato il dato, sempre nelle ultime 24 ore, per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive. Sul fronte del contagio nelle singole province si registrano i seguenti dati: Palermo 1956 casi, Catania 1979, Messina 586, Siracusa 804, Trapani 627, Ragusa 779, Caltanissetta 541, Agrigento 620, Enna 105.