Covid, in Sicilia più del doppio dei nuovi casi rispetto a ieri

Sono 7.516 i nuovi casi di Covid in Sicilia, più del doppio rispetto a ieri (3.629). In aumento però anche i test effettuati, 41.955, contro i 26.096 di ieri, con il tasso di positività che passa dal 13,9 al 17,9%. La Sicilia è al quarto posto per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 28.372. I decessi causati dal virus sono 71 (quasi tutti riferiti a giorni precedenti), 1.935 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 158 persone (-6), in area medica i pazienti sono 1.464 (+3).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 1.640 a Catania, 1.461 a Palermo, 916 a Ragusa, 857 a Messina, 832 a Siracusa, 702 ad Agrigento, 569 a Caltanissetta, 420 a Trapani, 119 a Enna.