Cento pasti caldi a settimana: l’iniziativa di McDonald’s e Banco Alimentare

Cento pasti caldi ogni settimana destinati alle famiglie in difficoltà di Ragusa: è l’iniziativa di McDonald’s insieme a Banco Alimentare della Sicilia Orientale–Catania.

Il McDonald’s di Ragusa, in viale delle Americhe, e quello di Vittoria, lungo la Statale 115, prepareranno i pasti, che verranno poi distribuiti a Mecca Melchita e alla Parrocchia Spirito Santo.

Il progetto fa parte di “Sempre aperti a donare”, l’attività proposta per il secondo anno dalla catena di fast food americana, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare. L’obiettivo è essere d’aiuto a chi vive una condizione di difficoltà e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza come quello di questi due anni di pandemia.