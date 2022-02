Tamponi dimezzati, contagi dimezzati. Ma i ricoveri salgono in Sicilia

In calo il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Sicilia, ma perché – come ogni lunedì – i tamponi effettuati sono molti di meno. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.524 su 19.703 tamponi processati e l’indice di positività scende al 12,8%.

Ieri erano stati 5.062 i nuovi casi su 36.314 tamponi e il tasso di positività era al 13,9%. Sono 19 i decessi e 1.770 i guariti. I

n aumento i ricoveri in regime ordinario (+20 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (+1). La Sicilia è al quarto posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 660 nuovi casi, a Catania 648, a Messina 341, a Siracusa 232, a Ragusa 167, a Trapani 165, a Caltanissetta 160, ad Agrigento 182 e ad Enna 128.