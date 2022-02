Un siciliano su venti (attualmente) ha il Covid

Sono 5.504 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 37.623 tamponi processati e l’indice di positività è sceso al 14,6% (ieri era al 15,9%).

Ieri erano stati 5.594 i nuovi positivi su 35.259 test.

La Sicilia è prima sia per attuali casi positivi che per contagiati in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero sono 1.288 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva, invece, sono 99, due in più rispetto a ieri.

I decessi sono 36 ma risalenti al mese di gennaio scorso.

Attualmente ci sono 248.459 positivi al Covid in Sicilia: in pratica un siciliano su venti, attualmente, è positivo. Ma la curva è sempre in discesa.