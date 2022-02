Covid, in Sicilia casi in leggera diminuzione. Ma ci sono 38 decessi

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, si sono stati 5.272 su 37.204 tamponi processati e l’indice di positività scende al 14,2%.

Ieri erano stati 5.795 i nuovi casi su 33.470 tamponi e il tasso di positività era al 17,3%. Sono 38 i decessi e 21.449 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-35 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-4).

A livello provinciale: a Palermo sono stati registrati 1.630 nuovi casi, a Catania 878, a Messina 919, a Siracusa 532, a Ragusa 308, a Trapani 352, a Caltanissetta 232, ad Agrigento 456 e ad Enna 121.