L’ammiraglio Russo in visita alla Capitaneria di porto di Pozzallo

L’Ammiraglio Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, ha fatto visita al porto di Pozzallo incontrando il personale della Capitaneria di porto Pozzallo e dell’Ufficio locale marittimo di Scoglitti nelle giornate del 22 e 23 febbraio.

La visita, pianificata nell’ambito delle periodiche visite operate dal Direttore Marittimo nell’ambito della giurisdizione di pertinenza, ha soprattutto rappresentato un momento di vicinanza ed apprezzamento da parte dell’Ammiraglio Russo al Comandante Zito per l’impegno profuso da tutto il personale militare e civile del compartimento marittimo di Pozzallo nello svolgimento delle attività istituzionali svolte a tutela dell’ambiente costiero e marino, per le intense e complesse operazioni di soccorso svolte anche in condizioni meteomarine estreme ed a centinaia di miglia dalla costa, nonché per il puntuale disbrigo dell’attività amministrativa a beneficio di tutti gli utenti del mare.

Durante la sua visita nella provincia Iblea, il Direttore Marittimo ha avuto modo di incontrare le Autorità locali quali il Sig. Procuratore della Repubblica, il Presidente del Tribunale, il Prefetto di Ragusa ed i Signori Sindaci di Ragusa e Pozzallo oltre che tutti i rappresentanti del cluster marittimo con i quali sono stati approfondite le tematiche inerenti il porto di Pozzallo.