Covid, in Sicilia ricoveri in aumento

Sono 4.346 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 31.260 tamponi processati e l’indice di positività è del 13,9% (ieri era al 14,8%), per il secondo giorno consecutivo in discesa. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.491 su 36.985 test. I ricoveri sono in aumento: 26 in più in regime ordinario e 3 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 decessi (ieri 19), sempre riferiti ai giorni precedenti.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.425, a Catania 676, a Messina 1.075, a Siracusa 375, a Ragusa 405, ad Agrigento 503, a Trapani 456, a Caltanissetta 307 e ad Enna 189.