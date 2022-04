Covid in Sicilia, meno casi, ma anche pochi tamponi

Sono 1803 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ma è da ricordare che il 25 Aprile ha fatto abbassare il numero dei tamponi (solo 12465, per un tasso di positività del 14,5%).

Netto aumento dei ricoveri (+32) e dei positivi (+776) ma anche qui c’entra la festività: raramente, infatti, avvengono delle dimissioni o sono segnalate delle guarigioni in massa in giorni non feriali. Undici i decessi.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 341, Catania 350, Messina 651, Siracusa 162, Ragusa 142, Trapani 169, Agrigento286, Caltanissetta 88 e Enna 31