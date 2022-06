Caos rifiuti in provincia: oggi un’assemblea straordinaria

Durante l’odierna assemblea straordinaria presso la SRR Ato Ambiente Ragusa a cui hanno partecipato tutti i Sindaci della Provincia, si è appreso che, a causa della chiusura dell’impianto OIKOS di Motta Santa Anastasia, i Comuni Iblei non possono conferire il rifiuto indifferenziato.

Oggi la Provincia di Ragusa si attesta intorno al 70 % circa di raccolta differenziata. “La beffa per i nostri territori – dice il sindaco di Pozzallo, Ammatuna – è rappresentata da una vera assenza di provvedimenti sanzionatori a quelle Città (piccole o grandi) la cui percentuale di raccolta non arriva nemmeno a due cifre, le quali producono dei rifiuti che riempiono a dismisura le discariche disponibili. Tutto questo a discapito dei cittadini virtuosi che hanno capito che differenziare è fondamentale”.

La preoccupazione emerge ancora di più nel constatare che in Sicilia non si trova un sito idoneo al conferimento. In data odierna la SRR Ato Ambiente Ragusa metterà in essere ogni provvedimento amministrativo per la individuazione di un sito utile alla discarica dell’indifferenziato.