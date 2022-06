Covid, impennata dei contagi in Sicilia

Nuova impennata dei contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore nell’Isola sono 6.723 i nuovi casi registrati a fronte di 26.937 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 5.832 su 26.850 test. Aumenta nettamente anche il tasso di positività che passa dal 21,7% al 25%.

La Sicilia oggi sale quarto posto per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 81.464 con un aumento di 5.403 casi. I guariti sono 2.276 mentre 5 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.1193. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 795, con 23 nuovi ingressi rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 25, 4 in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano oltre 2mila casi nella provincia di Palermo (2029), a seguire Catania con 1772, Messina con 1122, Agrigento con 630, Siracusa con 625, Trapani con 507, Ragusa con 480, Caltanissetta con 272, Enna con 247.