Sono un’attrazione vera e propria per grandi e piccini che non mancano di soffermarsi sull’arenile o sul lungomare per ammirare le bellissime sculture di sabbia che anche quest’anno valorizzano Marina di Ragusa.

Si tratta di bellissime opere tridimensionali che riproducono soggetti della mitologia ed elementi legati alla Sicilia, talmente perfetti che risulta impossibile non immortalarli in uno scatto fotografico.

Grandi complimenti all’artista che li ha creati!