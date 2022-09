L’estate sta finendo, ultimi giorni di caldo poi sarà autunno!

Ancora qualche altro giorno di caldo decisamente soffocante e a tratti fastidioso almeno per chi è rientrato dalle ferie ed è a lavoro. L’anticiclone nord-africano ancora sarà presente in Sicilia sino a metà della prossima settimana, poi si registrerà un calo considerevole delle temperature anche di 10° e farà il suo ingresso l’autunno il 23 settembre. Non è escluso che la prossima settimana l’ingresso dell’autunno possa essere accompagnato da precipitazioni atmosferiche che spazzeranno via l’afa che in questi giorni continua a far boccheggiare in Sicilia ed anche in provincia di Ragusa. Insomma, l’ultimo fine settimana di questa estate dovrebbe essere in salvo nella parte sud est della Sicilia, compresa la provincia di Ragusa e dunque chi deciderà di andare in spiaggia domani e domenica e godere di questi ultimi scampoli della bella stagione, farà una buona scelta! Nel resto della regione non sono escluse le piogge.