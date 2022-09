Nelle prossime ore, come scrive Meteo Ispica sulla sua Pagina Facebook, il Canale di Sicilia sarà sede di forti temporali (già in atto). Gran parte dei fenomeni si concentreranno in mare, ma tra stasera e stanotte le piogge potrebbero arrivare anche sulla costa meridionale, con piogge che a tratti potrebbero essere anche intense su ragusano e siracusano meridionale nel caso il sistema temporalesco dovesse spostarsi sufficientemente a nord.