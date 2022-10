Meteo, ultimi giorni di caldo ‘anomalo’. Da giovedì si cambia

Ognissanti ancora con caldo anomalo, ma è in arrivo un ciclone con piogge autunnali e neve in montagna. La Sicilia, come il resto d’Italia, si trova ora in una ‘bolla africana’, con un contesto meteo davvero eccezionale per le temperature che si mantengono su valori straordinariamente sopra la media.

Tuttavia, dopo le giornate di Halloween e di Ognissanti con ancora tanto caldo da Nord a Sud, nel corso della settimana è atteso un nuovo stravolgimento, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà tante piogge e un generale crollo delle temperature, a partire da giovedì 4 novembre.