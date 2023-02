S’inaugura nel giorno di San Valentino la “Casa delle farfalle” di Siracusa

Si inaugurerà nel giorno di San Valentino la “Casa delle Farfalle” di Siracusa, il giardino tropicale più suggestivo della Sicilia, con centinaia di farfalle che in una serra che ricrea l’habitat ideale, ospitata nel bel giardino Artemision all’interno del prestigioso Palazzo Vermexio, sito nell’affascinante Piazza Duomo di Ortigia, voleranno libere colorando di meraviglia lo spazio circostante. Ritornerà infatti da martedì 14 febbraio (inaugurazione ore 10,30), sempre in sinergia con il Comune di Siracusa, l’attesissima attrazione che consentirà di assistere in prima persona al ciclo di vita dei questi favolosi insetti, di passeggiare in un ambiente tropicale ricreato ad hoc, con piante ed umidità controllate, di assistere in tempo reale alla magia della natura. Un tuffo immersivo in uno scorcio di primavera anticipato che regalerà emozioni e sorpresa. Varcando la soglia della serra tropicale lo stupore prenderà il volo. Colori unici richiameranno suggestioni oniriche. La meraviglia sarà protagonista. L’incanto svolazzerà libero. Un’iniziativa che torna grazie al sindaco Francesco Italia a conferma di quella che è una vera opportunità per i siracusani e per i turisti che vorranno vivere un tripudio di variopinte sensazioni, in un luogo fatato che ospiterà centinaia di specie di farfalle provenienti da ogni parte del mondo, particolari per dimensioni e colori, che voleranno libere tra la rigogliosa vegetazione. Uno spettacolo molto suggestivo che stupirà grandi e piccoli e che si presenta anche come coinvolgente esperienza didattica. Infatti sono tante le scolaresche che nelle varie edizioni hanno deciso di vivere questa incantevole immersione nella natura e tante anche le prenotazioni che stanno già arrivando al numero 3927691183. Divulgazione scientifica e naturalistica divertente, apprendimento interattivo e coinvolgente, alla presenza di esperti naturalisti pronti a svelare curiosità, a spiegare e far ammirare la biologia delle farfalle, il loro ciclo di vita, la metamorfosi da baco a farfalla. Educazione, scienza e divertimento si uniscono nella Casa delle Farfalle, un luogo accessibile a tutti in cui l’emozione incontra l’avventura, promosso e organizzato dal giornalista Enzo Scarso. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00. È consigliato un abbigliamento a strati poiché le farfalle all’interno della serra vivono in condizioni naturali, con calde temperature e alti livelli di umidità. Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già attive e per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com. Per info: [email protected] – cell 3927691183. Questa magica esperienza a breve verrà replicata, anche a Palermo con l’apertura programmata per il prossimo 22 febbraio.