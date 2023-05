Mascherine, restano in Rsa e reparti con pazienti fragili

Anche in Sicilia via libera alle misure di precauzione previste dalla ordinanza del ministro per la Salute, Orazio Schillaci, con l’obbligo di indossare la mascherina negli ospedali che resterà valido soltanto all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura e nelle Rsa.

Negli altri reparti sará la Direzione sanitaria a decidere, così come negli ambulatori e negli studi medici. L’ordinanza emessa dal ministro della Salute Orazio Schillaci sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023.