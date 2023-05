È morto il professore Girolamo Piparo, per tanti anni dirigente dirigente scolastico del ‘Fabio Besta’ di Ragusa, giornalista e per diversi anni impegnato in politica.

I funerali saranno celebrati mercoledì 10 maggio, alle 10,30, nella basilica dell’Annunziata a Comiso.

Ai familiari le condoglianze della redazione di Ragusah24.