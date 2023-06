FC Vittoria ASD, Danilo Rufini è il nuovo allenatore

Sarà Danilo Rufini ad allenare la prima squadra del FC Vittoria ASD. L’accordo è stato siglato dal direttore sportivo Marco Cammarata e del Consiglio di Amministrazione della Società. Con la firma di Rufini parte quindi la campagna acquisti della società biancorossa.

“Sono certo – afferma il presidente Toti Miccoli – di aver portato a Vittoria uno dei migliori allenatori di categoria in circolazione. Il suo passato da calciatore prima e da allenatore dopo ha contribuito tanto sulla scelta. A Rufini vanno i miei migliori auguri per la stagione che dovrà affrontare ricca di impegni su più fronti. Credo sia all’altezza del compito affidatogli – conclude Miccoli”.

“Una decisione – affermano i componenti del CdA- assunta con grande senso di responsabilità, consapevoli dei valori umani e tecnici di Danilo Rufini. Inoltre, l’inserimento graduale di alcuni giovani provenienti dal nostro vivaio fornirà sicuramente validi elementi di valutazione, in vista della prossima annata sportiva. La scelta fatta è quindi riconducibile a quella continuità di programmi che in chiave di politica societaria contraddistingue l’operato del Fc Vittoria ASD”.

“Non ho avuto alcuna esitazione – afferma Rufini – nell’accettare la proposta della società. Non ho saputo dire di No per il forte legame che mi unisce a questa terra e ai colori biancorossi che ho già indossato nel 2002. Da subito m’è piaciuto il programma che non è esclusivamente ristretto ad un solo anno, ma è un programma esteso negli anni. A Vittoria si può davvero fare calcio e sono onorato di poter iniziare un lavoro che spero possa portare grandi soddisfazioni. Io ci credo”.

Danilo Rufini ha militato da calciatore:

– dal 1989 al 1992 a Cosenza in B, con una parentesi 1990 in C/2 in prestito al KROTON

– 1993/94 Vigor Lamezia C/2

– 1994/95 Gela D

– 1995/96 Gela D

– Dal 96/97 al 1998/99 Gela C/2

– Dal 1999/00 al 2001/02 Vibonese D

– 2002/03 Vittoria D

– 2003/04 Juvestabia D

– 2004/05 Juvestabia C/2

– 2005/06 Siracusa D

– 2006/07 S.Antonio Abate D

– 2007/08 Fasano D

– 2008/09 Fasano D

– 2009/10 Bisceglie D

– 2010/11 Cerignola poi Trani D

– 2011-12 San Severo

Da allenatore:

– 2012 San severo con vittoria campionato di Promozione e Coppa Italia

– 2013 San Severo con vittoria campionato di Eccellenza

– 2014 San severo D

– 2015 Apricena

– 2016 San Salvo Eccellenza play off e vittoria Coppa Italia

– 2017 Milazzo Eccellenza, finalista Coppa e Play off

– 2018 Brindisi Promozione vittoria Campionato e SuperCoppa

– 2019 Brindisi Eccellenza Esonerato da Primo in Classifica alla 5a di Campionato

– 2020 Manfredonia Eccellenza, secondo posto Play off

– 2021 Bisceglie D

– 2022 San Severo Eccellenza