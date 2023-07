La Virtus Ragusa nel Girone H. Si inizia il 1° ottobre

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato i nomi delle squadre che disputeranno il nuovo campionato di serie B Interregionale 2023-24.

96 le società, suddivise in 4 Conference (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud) da 24 squadre ciascuna, a loro volta suddivise in due divisioni da 12 squadre.

In questo nuovo torneo la Virtus Ragusa è stata inserita nel girone H, in compagnia di ben 9 squadre siciliane.

La Regular Season sarà di 22 partite, tra andata e ritorno, inizio il 1° ottobre, fino al 3 marzo 2024.

La seconda fase del torneo sarà ad orologio e vedrà la partecipazione di 24 squadre suddivise in tre serie da 8, in base al piazzamento finale.

Sarà previsto un Play-In Gold a cui avranno accesso le squadre dal 1° al 4° posto delle due Divisioni, un Play-In Silver per le squadre classificate dal 5° all’8° posto ed un Play-out per le rimanenti dal 9° al 12° posto.

In campo dal 17 marzo fino al 28 aprile 2024 ed ogni squadra disputerà 8 partite fra andata ritorno, contro le 4 squadre dell’opposta Divisione.

Per i Playoff la data sarà il 5 maggio con ultima data utile il 23 giugno prossimi. Le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver, accederanno ai playoff che verranno disputati al meglio delle 3 gare. In palio la promozione in serie B Nazionale.

Le perdenti della finale playoff effettueranno una serie al meglio delle 3 partite contro le perdenti della finale di un’altra Conference e la vincente sarà anch’essa promossa in Serie B Nazionale.

A disposizione, dunque, 6 posti nel campionato Nazionale, le 4 vincenti dei tabelloni Playoff e le 2 vincenti dagli spareggi fra le perdenti delle finali playoff.

I Play-out avranno inizio il 5 maggio prossimo, fino al 19 maggio e le ultime due classificate retrocederanno direttamente in Serie C Unica. La terzultima disputerà uno spareggio con la terz’ultima di un’altra Conference. Le retrocessioni totali saranno 10.

Nello stesso girone: Orlandina Basket, Grottacalda Piazza Armerina, Basket School Messina, Castanea Basket 2010, Svincolati Milazzo, Barcellona Basket, Fortitudo Messina, Cus Catania Basket 2003, Pallacanestro Viola Supporter Reggio Calabria, Bim Bum Basket Rende, Pallacanestro Sala Consilina.