Aeroitalia annuncia nuove tratte da e per Comiso

Aeroitalia incrementa le tratte da e per Comiso nella stagione invernale. Si vocifera di Napoli e Malta e di una terza destinazione tra Torino e il Veneto. A raccogliere e rilanciare queste voci di corridoio è il blog “Sicilia in Volo” che, attraverso l’omonima pagina Facebook, riporta le parole di Gaetano Intrieri- Amministratore Delegato di Aeroitalia:

“quando iniziammo le nostre operazioni su Comiso tutto venne fatto di fretta. Fu una decisione presa con il cuore perché ci sembrava assurdo quello che stava succedendo. Non trovavamo corretto che un’area intera della Sicilia di così grande importanza dovesse essere ricattata da un vettore straniero. Ci sembrava ingiusto ed amorale lasciare a terra una parte così importante e laboriosa della Sicilia. Partimmo alla chetichella con soli 15 giorni di prevendita il 15 maggio. Con una buona dose di coraggio misto ad incoscienza iniziammo le nostre operazioni verso Roma, Bergamo e Bologna. Pensavamo e sentivamo il dovere come compagnia aerea italiana di intervenire. E quella parte di Sicilia così bella non ci ha tradito ed in pochi giorni le prenotazioni iniziarono a salire a tal punto che decidemmo di aggiungere anche Bucarest e poi anche Pisa alle nostre destinazioni da e per Comiso. Bene, i risultati sono che dopo due mesi di attività abbiamo trasportato da e per Comiso oltre 50 mila passeggeri volando con una regolarità del 100% ed una puntualità del 91,6% malgrado ciò che è successo a Catania. Certamente la chiusura di Catania avrà avuto un peso in questo incredibile risultato in termini di traffico. Ma noi siamo entusiasti delle nostre operazioni su Comiso e stiamo seriamente lavorando per basare li un altro aeromobile già dalla stagione invernale per collegare Comiso con altre tre destinazioni di cui due italiane ed una europea. È il nostro modo di dire grazie ad un aeroporto fatto di persone straordinarie che ci hanno accolto come meglio non si poteva e di ringraziare i nostri passeggeri di quell’area per la fiducia e l’affetto che ci stanno dimostrando. Infine, grazie a SAC per come ci ha accolto sin dalle prime nostre operazioni su Catania. Molto presto conoscerete le nuove rotte di Aeroitalia dalla nostra adorata Comiso”.

Trattandosi ancora di tratte da definire dalla Sac al momento preferiscono non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Spulciando però fra i commenti al post di Intrieri troviamo quello di Rosario Dibennardo, Accountable Manager dell’Aeroporto di Comiso, che scrive: “è un piacere lavorare con voi. Compagnia gestita da persone competenti, affidabili e operative”.

Sandro Gambuzza, consigliere della Sac, ha commentato riportando la sua recensione su TrustPilot. Qui ha assegnato 5 stelle alla compagnia e scritto: “ho usufruito dei servizi di Aeroitalia da Comiso a Roma e ritorno. Nulla da eccepire: prenotazione check-in elettronico, imbarco, servizio di bordo, pulizia, sbarco, puntualità, tutto molto fluido e di buon livello. Ho perfino dormito tranquillamente a bordo, senza essere disturbato come avviene viaggiando con altri vettori”.

Ai più “social”, poi, non è sfuggita neanche la “storia” su Instagram della showgirl Elena Santarelli. Per Comiso e per Aeroitalia una bella pubblicità, considerando le parole positive da lei usate e i suoi 1,8 milioni di follower.