Rapina a Scicli, forse uno scambio di persona

Avrebbero sbagliato bersaglio i due rapinatori che qualche giorno fa hanno preso di mira un ventisettenne del posto. Pare, infatti, che il vero obiettivo fosse il fratello che è titolare del bar dal quale la vittima era appena uscita. Non è escluso che i rapinatori volessero quindi impossessarsi dell’incasso della giornata, dato che hanno subito preso il portafogli del malcapitato, contenente pochi contanti.

Una volta fuori dal bar, il giovane è stato infatti fermato e i rapinatori gli hanno intimato la consegna del cellulare e dei soldi. Ai suoi tentativi di opporsi i malviventi hanno risposto con calci e pugni per poi darsi alla fuga con il magro bottino. Il ragazzo avrebbe riportato diverse ferite ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Una volta ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato le indagini e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona allo scopo di identificare i due malviventi.

“Non appena sono stato informato dei fatti – ha detto il sindaco Mario Marino al quotidiano La Sicilia – mi sono subito messo in contatto con il Questore e con il Comandante dei Carabinieri che hanno disposto controlli straordinari atti a identificare i due autori. Da parte dell’Amministrazione comunale c’è ovviamente la massima attenzione verso questo tipo di episodi che non possono essere tollerati”.