Lavori in corso, chiude un senso di marcia della Modica-Ispica

Con un comunicato ufficiale, visibile anche sul loro sito, Autostrade Siciliane informa che fino alle ore 24:00 del 30 giugno 2024 è prevista la parzializzazione della A218 SR-Gela, nel tratto compreso tra lo svincolo di Rosolini ( km 40+200) e lo svincolo di Modica (km 59+400), mediante chiusura alternata della corsia di marcia, sorpasso o emergenza, a seconda delle esigenze per permettere la prosecuzione delle attività di manutenzione.

In molti si sono chiesti la necessità di questi lavori visto che una parte di questi interesserà proprio il tratto inaugurato un mese fa (Inaugurata l’autostrada Modica-Ispica ).

“Roba da Guinness. Governo ricordato” hanno commentato la deputata Cinquestelle all’Ars Stefania Campo e il coordinatore provinciale del M5S Ragusa Federico Piccitto. “Nemmeno un mese fa-aggiungono- avevano inaugurato, con tanto di pompa magna e foto di rito, il tratto dell’autostrada Modica-Ispica e ora arriva l’annuncio che questa parte di autostrada sarà chiusa parzialmente per manutenzione. Roba da Guinness, l’ennesima figura pessima di questo governo che non perde occasione per coprirsi di ridicolo. E parlano di ponte, che per fortuna non si farà mai, altrimenti ci sarebbe da piangere”.

“Di quali lavori di manutenzione stanno parlando – chiedono Campo e Piccitto – e soprattutto come si può pensare di prendere in giro in questo modo i cittadini, i pendolari, i viaggiatori che saranno costretti a sopportare per ben sei mesi questa riduzione di corsie di marcia? Che messaggio mandano il governo Schifani e la sua deputazione di centrodestra agli elettori? Che prima si fanno le passerelle istituzional-elettorali e dopo si completano i lavori necessari? Sembra una commedia dell’assurdo”.

“Nella Sicilia governata dal centrodestra – concludono – si fa manutenzione sulle opere appena consegnate. Stanno inaugurando un nuovo modo di gestire le opere pubbliche. A questo punto, per la progettazione dei prossimi lotti, c’è da mettersi le mani sui capelli. Sarebbe meglio che questi si mettessero da parte prima della scadenza”.