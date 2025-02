Dopo un’intensa giornata di pioggia a regime sostenuto ecco i primi danni. Lo scenario è Ispica, proprio all’ingresso del comune sulla statale 115 provenendo da Modica. Nella foto, tratta dalla pagina Facebook di Meteo Ispica, si vede una vasta area di manto stradale divelta. Si è reso necessario chiudere al transito l’arteria, con evidenti segnalazioni, sino alla sottostante via Sardegna. Nelle prossime ore si verificherà il da farsi e in che modo agire per arginare i danni e il pericolo.