San Giuseppe, stamattina a Ragusa la benedizione degli animali

“Cresce l’affetto e l’attenzione nei confronti degli animali domestici. E, come ogni anno, abbiamo pensato a questo momento che intende dare un segnale in comunione con il Creato facendo sì che i propri animali d’affezione possano essere benedetti con l’acqua santa”. Così uno dei parroci del Santissimo Salvatore di Ragusa, il sacerdote Luigi Diquattro, ha descritto il rito di questa mattina, tenutosi sul sagrato della chiesa che ha visto la partecipazione di alcuni fedeli che hanno portato assieme a loro cani di tutte le taglie, gatti e anche uccellini.

“Oggi sempre più persone, soprattutto quelle avanti negli anni rimaste sole per tutta una serie di circostanze, trovano conforto nella presenza di cani, gatti e anche altri animali d’affezione. Sono essere viventi e come tali vanno rispettati”.

Alle 17 di oggi pomeriggio è in programma la recita del Rosario e la coroncina. Alle 17,45 la santa messa celebrata dal canonico sacerdote Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Sarà animata dalla corale parrocchiale.

A seguire la processione con il venerato simulacro del patriarca per le seguenti vie: piazza Ss. Salvatore, via Mario Leggio, corso Italia, via Giuseppe Garibaldi, corso Vittorio Veneto (sosta presso la parrocchia Angelo Custode), corso Vittorio Veneto, via Mariannina Schininà, via S. Anna, via Roma, via Ss. Salvatore, piazza Ss. Salvatore.

All’arrivo, spettacolo pirotecnico sul sagrato. La processione sarà accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio – Città di Ragusa.

Domani si prosegue dalle 10 alle 12 con l’adorazione eucaristica mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa celebrata dal sacerdote Joseph Muamba Bulobo e animata dalla parrocchia di San Pier Giuliano Eymard. Martedì, anche in questo caso, dalle 10 alle 12 adorazione eucaristica mentre alle 18,30 la Santa messa sarà celebrata dal canonico sacerdote Giuseppe Antoci e animata dalla parrocchia San Giorgio martire di Ragusa.