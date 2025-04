“Sanità malata”, al via oggi il sit-in di Aiello davanti al Guzzardi

Ha preso il via questa mattina il sit-in organizzato dal sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, “per difendere il diritto alla salute e denunciare le criticità del sistema sanitario locale”.

(Qui i nostri precedenti articoli: Piove, rinviato il sit-in di Aiello davanti all’ospedale di Vittoria e Sanità vittoriese, da domani sit-in permanente del sindaco Aiello).

“La sanità è il primo bene comune di un territorio- ha detto Aiello- e come tale va difeso”.

Aiello ha poi dichiarato che in questi tre giorni rimarrà al presidio e farà da lì attività amministrativa.

“Ho scelto di protestare- ha detto a Ragusah24- perché è mio dovere farlo. La situazione è grave e intollerabile perché c’è molta sofferenza. Vedo anche il sacrificio degli operatori sanitari, del personale sanitario paramedico e medico. Vedo l’incomprensione della gente e la necessità non solo di fare una lettura della Sanità ma anche di di far comprendere il tutto. Il problema di base viene dalla gestione politica. Dall’alto si decide il destino delle strutture ospedaliere in tutti i territorio. Non è possibile che decisioni di questo tipo vengono affidate alla politica”.

“I sindaci- aggiunge Aiello- sono autorità sanitaria di primo livello. Io sono il presidente del distretto 43 e tuttavia mi sono accorto, dopo tre anni di esperienza nuova, che la nostra voce non conta perché a decidere non sono i sindaci. Questi danno degli indirizzi, ma a decidere è poi l’assessore regionale, il governo. Dall’alto, quindi, si decidono aperture, chiusure e spostamenti”.

“Ho deciso quindi di essere qui e non solo per Vittoria- aggiunge- ma per l’intera Sicilia. Mi rivolgo a tutti i sindaci siciliani: ‘la nostra parola deve valere di più nella politica sanitaria. Il ruolo dei sindaci deve essere anche quello di veto decisionale, dobbiamo poter dire no alle stoltezze che fanno”.

Sul posto, intanto, è stata avviata anche una raccolta di firme.

Dall’Asp 7 di Ragusa, da noi contattata, al momento nessuna dichiarazione.