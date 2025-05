Tutto pronto per A Cresta Alta, il 17 maggio, con i Vallanzaska

Tutto pronto per la quarta edizione di A Cresta Alta, che quest’anno si svolgerà sabato 17 maggio nella piazzetta Carmine/Putie, di fronte al Tribunale, sempre a partire dalle 16,00. Ospiti d’onore della serata saranno i 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐚𝐧𝐳𝐚𝐬𝐤𝐚, insieme al grande ritorno dei 𝐃𝐢𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐩 e degli 𝐎𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐬. Il tutto accompagnato dalle tunes di 𝐃𝐣 𝐔𝐨𝐯𝐨. Sempre nel segno di Jacko. Un intero sabato di musica, amicizia e solidarietà che avrà anche come fine quello di animare ulteriormente il centro storico della città.

E a proposito di solidarietà è già cominciata la lotteria “𝑨 𝑷𝒆𝒔𝒄𝒂 𝑨𝒍𝒕𝒂”, il cui ricavato sarà devoluto all’𝐀𝐈𝐅𝐕𝐒 – Associazione Familiari Vittime della Strada, in memoria di 𝐺𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑐𝑜𝑛𝑒 ed 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑧𝑧𝑖, i due musicisti che hanno perso la vita lo scorso anno mentre erano in sella alla propria moto e che gestivano il negozio di strumenti musicali di corso Vittorio Veneto a Ragusa, oltre che di tante altre vittime di incidenti stradali. I biglietti potranno essere acquistati, oltre che in alcuni punti vendita privati, anche durante il 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙. I Vallanzaska, in attività da più di 30 anni, sono una delle band più antiche e longeve del panorama ska in Italia.