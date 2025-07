Vittoria, Aiello e lo slogan per l’8ª candidatura: “Ora viene il meglio!”

Ancora una volta il primo cittadino lancia i suoi progetti politici sui social, così come aveva fatto lo scorso settembre e ribadito poi il mese scorso, quando aveva annunciato anche il rilancio dello storico movimento Azione Democratica , da lui fondato circa dieci anni fa: «campo largo, schieramento progressista, civico, in dialogo con tutte le forze che abbiano a cuore il destino di questa nostra città».

A commentare il nuovo passo in avanti del sindaco uscente è Concetta Fiore, presidente del Consiglio Comunale ed esponente di spicco del MdA . Lei stessa, nei mesi scorsi, si era detta disponibile a candidarsi, qualora la coalizione avesse scelto di puntare su di lei: “Le dichiarazioni di Aiello- ha dichiarato a Ragusah24 – sono quanto meno premature, soprattutto se si considera che lo stesso non ha minimamente consultato o coinvolto le forze di centro e i moderati”.

Per capire la posizione del PD abbiamo intercettato la segretaria comunale, la neo eletta Roberta Sallemi che a Ragusah24 ha dichiarato: “sa benissimo che il PD ci sarà, tant’è che- aggiunge ironicamente- se dovessimo completare il suo slogan potremmo farlo aggiungendo ‘e noi ci saremo’ perché il Pd ci sarà, è pronto a sostenerlo”.

A ribadirlo anche Angelo Curciullo, segretario provinciale del PD, che aggiunge: “Noi ci saremo”. “La ricandidatura di Aiello- dichiara a Ragusah24- è il naturale sbocco che segue il suo operato per il bene della città. Ecco perché il nostro sostegno non può di certo mancare verso un sindaco che si è buttato anima e corpo nel risanamento della città, come dimostrano anche le numerose opere pubbliche in cantiere. Il Pd c’è stato, c’è e continuerà ad essere al suo fianco”.