Inzerillo nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia

Cambio al vertice della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia: a ricoprire l’incarico di Direttore Regionale sarà l’ingegnere Sergio Inzerillo, dirigente di lunga esperienza e figura di spicco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per l’ing. Inzerillo si tratta di un ritorno nella sua città natale, Palermo, dove aveva già guidato il Comando Provinciale dal marzo 2021 all’agosto 2023. Nel suo messaggio di insediamento, rivolto al personale, il nuovo Direttore ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, della lealtà e della sincerità nei rapporti umani, elementi che considera alla base di ogni successo professionale e organizzativo.
“Fa più rumore un passo di cento uomini che cento passi di un uomo” – ha ricordato Inzerillo citando una frase a lui particolarmente cara – “Solo insieme possiamo raggiungere traguardi importanti”.
Con queste parole, il Direttore ha augurato a tutto il personale un buon lavoro, invitando ciascuno a contribuire con impegno e spirito di collaborazione alla missione del Corpo in Sicilia.
L’ingegnere Inzerillo vanta un curriculum di alto profilo: ha diretto la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti, le Scuole Centrali Antincendi di Roma e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta. È autore di pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro, a conferma della sua competenza tecnica e del suo impegno nella formazione delle nuove generazioni di vigili del fuoco.
Dopo l’esperienza palermitana, Inzerillo ha ricoperto il ruolo di Dirigente Vicario presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, quindi quello di Dirigente Responsabile dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico della Direzione Regionale VVF Campania.
Nel 2025, con la promozione a Dirigente Generale, è stato nominato Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, incarico che ha mantenuto fino a oggi.