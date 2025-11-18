Introdotto il “Contributo di Solidarietà” per i proprietari di cani

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa comunica l’introduzione del nuovo “Contributo di Solidarietà”, una misura prevista dall’articolo 10 della Legge Regionale 15/22 e attuata dal Decreto Assessoriale n. 1166 del 22.10.2025.

Il contributo è a carico dei proprietari e dei detentori di cani e dovrà essere corrisposto in occasione delle operazioni di identificazione, registrazione o di passaggio di proprietà presso l’Anagrafe Canina.

L’iniziativa mira a sostenere le attività correlate alla gestione e al controllo della popolazione canina sul territorio provinciale.

I proprietari sono tenuti a versare le seguenti somme in base alla specifica operazione:

– € 20,00 per l’iscrizione all’anagrafe di un soggetto singolo;

– € 80,00 per l’iscrizione all’anagrafe di cucciolate superiori a 3 (tre) soggetti;

– € 10,00 per le variazioni di proprietà di un animale già iscritto.

Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, disponibile sul portale dei pagamenti della Regione Siciliana.

Per procedere al versamento, gli utenti dovranno collegarsi al link del portale dei pagamenti e seguire i vari passaggi.

https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio