Iniziati I Cariennili per prevedere il meteo 2026!

C’è ancora chi si affida a I Cariennili per avere una previsione del meteo 2026. Un sistema che ci arriva dalla tradizione contadina e che, in Sicilia, gode ancora di tanti proseliti.

A partire dal giorno successivo al 13 dicembre, dunque dopo Santa Lucia, e sino al giorno di Natale 25 dicembre, in base al meteo del giorno si può individuare – sempre secondo la tradizione contadina – il meteo che ci spetterà quel mese e per i successivi.

Si tratta di un antico rito che comunque dà ancora i suoi buoni frutti, dal 14 al 25 dicembre, ogni giorno è rappresentativo di un mese dell’anno nuovo e così si possono fare delle previsioni di massima e capire soprattutto che temperature ci attendono nei mesi clou.

Antiche tradizioni che i siciliani custodiscono ancora e che hanno un loro perchè. Ci mancherebbe nulla di scientifico, ma le credenze popolari hanno sempre un fondamento di verità!