Scoglitti 2026: countdown verso le Finali Scudetto di Beach Soccer

La serata di venerdì al Teatro Comunale “Vittoria Colonna” ha segnato ufficialmente l’avvio del percorso di avvicinamento alle Finali Scudetto di Beach Soccer 2026, in programma a Scoglitti dal 4 al 9 agosto.

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare uomini e donne che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita del beach soccer italiano. Sono stati premiati Nino Cosentino, Santino Lo Presti e Maurizio Minetti (alla memoria), coordinatori che hanno segnato le diverse fasi di sviluppo della disciplina a livello nazionale. Il riconoscimento Sabbie di Sicilia MVP 2025 è andato ad Alessandro Busacca (Uniscuole Italia) e a Claudia Musumeci (Marsala Beach Soccer). Il progetto Sabbie di Sicilia è centrale in tutte le discussioni. In questo biennio ha rappresentato una svolta importante, un progetto di grande condivisione e sinergico tra Lega Nazionale Dilettanti Sicilia e i Soci.

Spazio anche al futuro del movimento con il premio al giovane talento siciliano Orazio Campagna (Catania Beach Soccer), già protagonista in Nazionale, e al mondo arbitrale con il Referee Award conferito a Filippo Pancrazi, punto di riferimento del Campionato Italiano dal 2004 al 2025. Il riconoscimento “Best in Love Scoglitti” è stato assegnato a Sebino Nela, per il legame profondo costruito nel tempo con il territorio e per il contributo alla diffusione del beach soccer fin dalle sue origini. Sono stati, inoltre, celebrati come Ambasciatori del Beach Soccer: Silvio Sacchetti e Gianni Fruzzetti, figure simbolo dell’identità e dell’evoluzione della disciplina, mentre Fabio Sciacca, capitano della Nazionale Italiana e Campione Europeo 2025, ha ricevuto un riconoscimento per leadership, resilienza e orgoglio siciliano. Per il mondo dell’informazione, sono stati premiati Nunzio Currenti e Attilio Scuderi, per il contributo continuo al racconto e alla promozione del beach soccer in Sicilia.